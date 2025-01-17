Galatasaray’ın eski oyuncusu Hull City ile anlaştı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Championship ekibinin, Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği belirtildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre, Hull City'nin AEK Atina'dan ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Nordin Amrabat ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Sofyan Amrabat'ın abisi olan Nordin Amrabat, son olarak AEK forması giydiği kariyerinde daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray kadrolarında da mücadele etmişti.