Galatasaray’ın eski yıldızı Drogba, Mourinho’ya sahip çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho hakkında ırkçılık tartışmaları devam ediyor. Galatasaray derbisi sonrasında düzenlenen basın toplantısında söylediği “Maymun gibi zıpladılar” sözü büyük tartışmalara neden olan Portekizli teknik adam, kendisi hakkındaki iddialar nedeniyle Galatasaray’a dava açmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ırkçılıkla suçlamasının ardından, Portekizli teknik adamın Chelsea'den öğrencileri olan Didier Drogba ve Michael Essien, sosyal medyadan paylaşım yaptı.



Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, sarı-kırmızılı camiaya yönelik mesajında "Sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.



Drogba açıklamasını "Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir? Yapmayın beyler." sözleriyle tamamladı.

DROGBA’NIN CHELSEA’DE OYNAMA SEBEBİYDİ

Chelsea efsanesi olan Drobga’nın İngiliz kulübüne gelişi Mourinho döneminde olmuştu. Portekizli teknik adamın Chelsea’deki ilk döneminde istediği ilk futbolcu olan Drogba sonraki yıllarda Premier Lig’de fırtına gibi esti. Mourinho daha önce yaptığı bir açıklamada Drogba’yı Porto’da çalıştığı dönemde de çok istese de finansal açıdan transferin mümkün olmadığını söylemişti.

Eski futbolcu sadece Chelsea’de değil Avrupa futbolunda oldukça sevilen bir figür olarak öne çıktı.

Öte yandan Michael Essien, sosyal medya hesabından Jose Mourinho ile fotoğrafını kalp emojileriyle paylaştı.