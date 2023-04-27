Galatasaray'ın eski yıldızı Eboue tüm parasını kaybetti. Çamaşırlarını elde yıkıyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue'nin son hali görenleri şaşırttı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Eboue tüm parasını kaybetti. Çamaşırlarını elde yıkıyor

The Nation gazetesinin Emmanuel Eboue'nin boşanma hikayesini okuyucularına aktardığı haberde çaroıcı detaylar ortaya çıktı.

2017'de de boşandığı eski karısı Aurelie, Galatasaray'ın eski yıldızının tüm mal varlığını elinden aldı.

Eboue, futbol sonrası mal varlığını kaybedince hayatını mübaşirlerden kaçarak, bir arkadaşının evinde yerde yatarak ve maddi gücü yetmediği için çamaşırlarını elde yıkayarak geçirdi. Bu dönemde zaman zaman intiharı düşündüğünü açıkladı.
2016'da futbolu bıraktığında 20 milyon Sterlin değerinde mal varlığı olduğu tahmin edilen Eboue servetini finans müdürü olan eski eşi Aurelie'ye kaybetti.

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