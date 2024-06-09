Galatasaray'ın eski yıldızı Harvard'ı bitirdi

Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Juan Mata, Harvard Üniversitesi'ni bitirdi. Medya ve Spor Yöneticiliği bölümünden mezun olan Mata, diplomasına kavuştu.

Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi takımlarda forma giydikten sonra 2022-23 sezonunda Galatasaray7a transfer olan 36 yaşındaki İspanyol futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Juan Mata, Sarı-Kırmızı ekipten ayrıldıktan sonra Vissel Kobe'de oynamıştı. Mata, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada futbol oynamaya devam edeceğini söylemişti.

36 yaşındaki Mata, Galatasaray'da 18 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.