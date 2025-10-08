Sevilla forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'nun bir süredir kanserle mücadele eden eşi Pan Teixeira müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine duyurdu.

Pan Teixeira, "Bugün hayatımın en zor bölümlerinden birini kapatıyorum ama aynı zamanda bana en çok güç, inanç ve sevgiyi öğreten bölümlerden birini de… Son kemoterapi!

Tanrı’ya, aileme, arkadaşlarıma ve bu yolculukta yanımda olan herkese teşekkür ederim. Her söz, her dua ve her sevgi gösterisi çok fark yarattı.

Sonsuz destek için minnettarım ve şimdi gelsin yeni bir dönem: hafif, dolu dolu ve hayatla iç içe!” ifadelerini kullandı.