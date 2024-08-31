Galatasaray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor

Türkiye’de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, geleceği konusunda flaş bir karar aldı. Süper Lig’in en parlak dönemlerini yaşayan Onyekuru, yeniden İstanbul’a dönmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Eyüpspor, Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru ile görüşmelerini olumlu bir şekilde sonlandırdı. 27 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Eyüpspor için sağlık kontrollerinden geçecek.

Henry Onyekuru, 2022-2023 sezonunda Adana Demirspor’da forma giydikten sonra sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’a transfer olmuştu. Al-Fayha’ya imza atan Onyekuru’nun sözleşmesi 10 ay sonra sona erecekti.

Transfer sürecinde Eyüpspor’un Suudi ekibine ne kadar bir bonservis bedeli ödeyeceği henüz netlik kazanmamış olsa da, bazı kaynaklar Al-Fayha’nın Onyekuru’nun maaş yükünden kurtulmak için bonservis bedeli talep etmeden bu transferi gerçekleştirebileceğini iddia ediyor.