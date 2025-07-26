Galatasaray'ın eski yıldızı Türkiye'ye geldi: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

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Galatasaray'ın eski yıldızı Türkiye'ye geldi: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'in yeni adresi herkesi şaşırttı.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal, Nottingham Forest gibi önemli kulüplerin de formalarını giyen eski Galatasaraylı yıldız oyuncu Serge Aurier sürpriz bir karar alarak İran ekibi Persepolis'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Nabil Djellit'in haberine göre; Aurier, Persepolis'e katılmak üzere transferini tamamlamak için takımın kamp yaptığı Türkiye'ye geldi.

Son olarak 5 ay Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu geçen sezonu hiçbir takımda oynamadan boşta geçirdi.

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