Galatasaray'ın eski yıldızı Türkiye'ye geldi: Yeni adresi herkesi şaşırttı!

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal, Nottingham Forest gibi önemli kulüplerin de formalarını giyen eski Galatasaraylı yıldız oyuncu Serge Aurier sürpriz bir karar alarak İran ekibi Persepolis'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Nabil Djellit'in haberine göre; Aurier, Persepolis'e katılmak üzere transferini tamamlamak için takımın kamp yaptığı Türkiye'ye geldi.

Son olarak 5 ay Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu geçen sezonu hiçbir takımda oynamadan boşta geçirdi.