Galatasaray'ın eski yıldızı Zaniolo'nun başı büyük belada

İtalya Milli Takımı'nın kampında bulunan Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle kamptan ayrıldı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Zaniolo'nun başı büyük belada

Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle ifade verdiği ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Newcastle United'da forma giyen Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulaya alındı.
İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına sızdı.
Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle dün de Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.

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