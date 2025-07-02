Galatasaray'ın eski yıldızından Sane yorumu: 'Parasını evde bıraksın'

Galatasaray’ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı kırmızılılarınn yeni transferi Leroy Sane hakkında konuştu.

Almanya'nın BILD gazetesine demeç veren Podolski, "Leroy Sane kesinlikle Galatasaray'ın kral transferi. Sadece oranın değil, tüm ligin yeni yıldızı. Galatasaray artık sadece Süper Lig'i kazanmaktan daha fazlasını başarmak istiyor. Galatasaray'da işler gelişiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak kesinlikle ulaşılabilir hedef" dedi.

Sane'ye tavsiyelerde de bulunan Podolski, "Leroy Sane, İstanbul'da akşamları dışarı yemeğe çıktığında parasını evde, kasada bırakmaya alışsa iyi olur. Galatasaray yıldızı olarak gittiği her yerde krallar gibi karşılanıp davet edilecek, her şey ona ikram edilecek" diye konuştu.

'SANE'NİN KARARI BENİ ŞAŞIRTMADI'

Podolski şunları söyledi:

"Türkiye ve Galatasaray biraz küçümseniyor. Oysa kesinlikle diğer büyük Avrupa kulüplerinden geri kalmayan bir takım. Ben de İstanbul'da oynadım, gerçekten muazzam bir şehir. Tüm dünyada taraftarı olan harika bir kulüp. Galatasaray, benim dönemimden bu yana kendini daha da geliştirdi. Stadı harika, ayrıca artık yeni bir antrenman tesisi var. Sane'nin bu kararı yanlış değil. Onun kararı beni şaşırtmadı."