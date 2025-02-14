Galatasaray’ın farklı mağlubiyeti Hollandalıları bile şaşırttı: AZ Alkmaar futbol dersi verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın farklı mağlubiyeti Hollandalıları bile şaşırttı: AZ Alkmaar futbol dersi verdi

Galatasaray’ın AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Hollanda basınında geniş yer buldu. Çıkan haberlerde farklı galibiyetin büyük şaşkınlığa neden olduğunun altı çizildi.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde 4-1 mağlup olduğu AZ Alkmaar maçı Hollanda basınında büyük yangı uyandırdı. Çıkan haberlerde farklı galibiyet şaşkınlıkla karşılandı.

NH Nieuws'ta yer alan haberde, AZ Alkmaar'ın 4-1'lik galibiyeti, "AZ, Galatasaray'ı dağıttı" başlığıyla servis edildi.

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Vandaag Inside ise farklı galibiyet karşısında şaşkınlık yaşandığını belirtti. 4-1'lik galibiyet için, "AZ, Galatasaray karşısında büyük galibiyetle şaşırttı." başlığı atıldı.

AZ Alkmaar'ın Avrupa Ligi'nde unutulamaz bir akşam yaşadığını yazan Voetbal International, "AZ, Galatasaray'ı geride bırakarak son 16'ya doğru büyük bir adım attı." manşetini kullandı.

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De Telegraaf'ta yer alan haberde, "AZ, Galatasaray'a futbol dersi verdi" ifadeleri yer aldı. AZ Alkmaar'ı İstanbul'da daha sert bir atmosferin beklediği ancak Hollanda'daki futbolun sergilenmesi durumunda turun oldukça yakın olduğu vurgulandı.

NOS, AZ Alkmaar'ın rövanş maçına büyük özgüvenle çıkacağını yazdı ve "AZ, Türk lideri Galatasaray'ı geride bıraktı ve İstanbul'a güvenle gidebilir" başlığını attı.

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