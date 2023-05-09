Galatasaray'ın Fener ağlama tezahüratı olay çıkardı

Editör: Fatma Demirkaya
Kutlamalar canlı yayınlanırken tribünlerden Fenerbahçe'ye küfürlü tezahüratlar da dikkat çekti.
Stat hoparlörlerinden çalınan 'Fener ağlama' şarkısına Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.
GİRESUNSPOR MAÇI SONRASI DA OLMUŞTU
Giresunspor-Fenerbahçe maçında sahada başlayan ve maç sonu devam eden olaylar, soyunma odası koridorlarına taşmıştı.
İki takım arasında yaşanan gerilime polis müdahale etmişti.
Giresunspor-Fenerbahçe maçı sonrasında da stat hoparlörlerinden 'Fener Ağlama' bestesi çalınmıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, yaşananlara tepki göstermişti.