Galatasaray'ın Fener ağlama tezahüratı olay çıkardı

Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da futbolcuların maç sonunda saha ortasında yaptığı galibiyet kutlaması sosyal medyayı karıştırdı.

Galatasaray'ın Fener ağlama tezahüratı olay çıkardı

Editör: Fatma Demirkaya

Kutlamalar canlı yayınlanırken tribünlerden Fenerbahçe'ye küfürlü tezahüratlar da dikkat çekti.

Stat hoparlörlerinden çalınan 'Fener ağlama' şarkısına Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

GİRESUNSPOR MAÇI SONRASI DA OLMUŞTU

Giresunspor-Fenerbahçe maçında sahada başlayan ve maç sonu devam eden olaylar, soyunma odası koridorlarına taşmıştı.

İki takım arasında yaşanan gerilime polis müdahale etmişti.

Giresunspor-Fenerbahçe maçı sonrasında da stat hoparlörlerinden 'Fener Ağlama' bestesi çalınmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, yaşananlara tepki göstermişti.

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