Galatasaray'ın Fenerbahçe derbi planı ortaya çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan ederse ortalığı karıştıracak.

Sarı-kırmızılılar son 3 haftaya 6 puan önde girerken, olası senaryolar hazırlanmaya başladı.

Galatasaray, derbiyi kupa şölenine çevirmek istiyor.

Fenerbahçe, yarın Kayserispor karşısında yaşayacağı puan kaybı durumunda Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilir.

Şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda ise haftaya 19 Mayıs'ta Rams Park'ta oynanacak Fenerbahçe maçının 19.05'te oynanmasını isteyecek.

Böylece lig kupasıyla beraber Süper Kupa, Galatasaraylı futbolcuların ellerinde yükselecek.

Yine derbi öncesi, kadın futbolda şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı ile beraber sutopu takımının da, kupalarıyla birlikte tribünleri selamlaması sağlanacak.

DURSUN ÖZBEK'İN ELİ GÜÇLENECEK

Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi kupa şölenine çevirmeyi planlayan Galatasaray'da Başkan Dursun

Özbek, kupa şovunu gövde gösterisine çevirmeyi hedefliyor.

Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi yapılacak bu gösteri, Dursun Özbek ve ekibinin elini güçlendirecek.