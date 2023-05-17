Galatasaray'ın Fenerbahçe planı ortaya çıktı

Galatasaray'ın ligin 34. haftasında İstanbulspor'u da 2-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmasının ardından Fenerbahçe derbisiyle ilgili yaptığı plan ortaya çıktı.

Bu galibiyetle puanını 76 yapan sarı kırmızılı takım gözünü Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maça çevirdi.

68 puanlı Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında puan kaybetmesini bekleyen Galatasaray, Sivasspor'u da devirmesi halinde 79 puana ulaşacak. Bir de hükmen galibiyeti gelecek olan sarı kırmızılı takım 82 puanı garantilemiş olacak. Fenerbahçe ise Trabzonspor maçının ardından 2'si hükmen galibiyet olmak üzere 4 maça çıkacak. Trabzonspor maçında puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe 80 veya 81 puanda kalacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkmak ve ezeli rakibinin gözü önünde tur atmanın planlarını yaptığı ortaya çıktı.

İki takımın kalan maçları şöyle:

GALATASARAY 32 maç 76 puan

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Fenerbahçe

Hatayspor (H)

FENERBAHÇE 31 maç 68 puan

Trabzonspor

Hatayspor (H)

Antalyaspor

Galatasaray (D)

Gaziantep FK (H)