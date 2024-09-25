Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye attığı golün animasyonunu yaptılar

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye attığı golün animasyonunu yaptılar

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği derbi maçı ile ilgili yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda Mertens’in attığı golün animasyonu yer aldı.

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar böylece ezeli rakibi ile puan farkını 5’e çıkararak liderliğini sürdürdü. Galatasaray’ın gollerini kendi kalesine Livakovic, Mertens ve Sara kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golünü ise penaltıdan Dzeko attı.

Maç sonrası Galatasaray’da büyük sevinç yaşanırken sezon başından bu yana teknik heyet ve yönetim üzerindeki kara bulutlar dağıldığı görüldü. Fenerbahçe cephesinde ise Ali Koç yönetimine ve Teknik Direktör Mourinho’ya sert tepkiler geldi. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptığı yüz binlerce paylaşımda Ali Koç’u istifaya çağırdı.

Galatasaray’ın derbi galibiyeti sonrası sosyal medyada yapılan binlerce paylaşımdan biri dikkat çekti. Dev maçta Mertens’in attığı golün animasyonu yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan animasyon büyük beğeni topladı.

Anime tarzı ile çizilen animasyonda karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahasında Osimhen’in göğsü ile indirdiği topla buluşan Mertens’in attığı gol yer aldı.

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