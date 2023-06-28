Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu

Galatasaray forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile olan sponsorluk anlaşmasının devam ettirileceğini resmen açıkladı.

Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada sponsorluk resmen duyruldu.

Açıklamada "2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı'nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor." denildi.

Daha güçlü Galatasaray vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Ön anlaşma uyarınca Galatasaray Futbol A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek. Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz. Şimdi daha güçlü bir Galatasaray ile daha büyük zaferlere ulaşmanın zamanı." ifadeleri kullanıldı.

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