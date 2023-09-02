Galatasaray'ın Gaziantep maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Ligde son olarak Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, Molde'yi iki maçta da mağlup ederek Şampiyonlar Ligi vizesini almıştı.

Gaziantep FK ise ligde henüz puan alamadı.

Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Gaziantep FK: Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Furkan, Janio Bikel, Gradel, Maxim, Riascos