Galatasaray'ın genç yıldızı Avrupa'ya gidiyor!

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Efe Akman, Avrupa yolunda ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre 18 yaşındaki futbolcunun, FC Andorra ve Westerlo ile temas halinde olduğu, transferin ise kısa süre içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Hem İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden FC Andorra hem de Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo, Akman için resmi girişimlerde bulunurken, transferin “an meselesi” olduğu ifade ediliyor.

