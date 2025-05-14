Galatasaray’ın genç yıldızına İtalya’dan talip çıktı

Galatasaray’ın iki sezon önce Bayern Münih altyapısından büyük ümitlerle transfer ettiği Eyüp Aydın’a yeniden Avrupa yolu gözüktü. 2023 yılında 250 bin Euro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna Serie A’ya yükselen Sassuolo talip oldu.

İtalyan medyasından Rudy Galetti’nin haberine göre; Serie A’ya yükselen Sassuolo, Eyüp Aydın ile ilgileniyor. Galatasaray’ın ise oyuncunun bonservisini 1.5 milyon euro olarak belirlediği bildirildi. Haberde, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aydın’ın ayrılığına kulübün sıcak baktığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı formayla beklentileri karşılayamayan genç orta saha oyuncusu iki sezonda sadece 15 maçta 283 dakika süre aldı. Almanya doğumlu gurbetçi oyuncunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.