Galatasaray'ın Ajax deplasmanında oynayacağı Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçı öncesi iki kulübün U19 takımları UEFA Gençlik Ligi'nde karşı karşıya geldi.
GALATASARAY SAHADA VARLIK GÖSTEREMEDİ
Hollanda devi karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Sarı Kırmızılılar ikinci yarıda da rakibine karşı sahada varlık gösteremedi ve mücadeleden 7-2'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı.
NACİ ÜNÜVAR'IN KARDEŞİ HAT-TRICK YAPTI
Karşılaşmada bir dönem Trabzonspor forması da giyen Naci Ünüvar'ın Ajax altyapısında oynayan kardeşi Emre Ünüvar hat-trick yaptı.
Bu sonuçla Ajax U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi'nde puanını 7'ye yükseltirken Galatasaray ise 3 puanda kaldı.