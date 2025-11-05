Galatasaray'ın Ajax deplasmanında oynayacağı Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçı öncesi iki kulübün U19 takımları UEFA Gençlik Ligi'nde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY SAHADA VARLIK GÖSTEREMEDİ

Hollanda devi karşısında ilk yarıyı 3-0 geride kapatan Sarı Kırmızılılar ikinci yarıda da rakibine karşı sahada varlık gösteremedi ve mücadeleden 7-2'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

NACİ ÜNÜVAR'IN KARDEŞİ HAT-TRICK YAPTI

Karşılaşmada bir dönem Trabzonspor forması da giyen Naci Ünüvar'ın Ajax altyapısında oynayan kardeşi Emre Ünüvar hat-trick yaptı.

Bu sonuçla Ajax U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi'nde puanını 7'ye yükseltirken Galatasaray ise 3 puanda kaldı.