Galatasaray'ın gizli kaleci planı sızdı! Ederson derken...

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Galatasaray'ın gizli kaleci planı sızdı! Ederson derken...

Galatasaray'ın gizli yürüttüğü kaleci transferinde sürpriz aday ortaya çıktı. Ederson'un ismi anılırken Sarı Kırmızılılar bir başka Brezilyalı kaleci John Victor'u gündemine aldı.

Transfer döneminde kaleye takviye arayan Galatasaray, sürpriz bir ismi listesine ekledi.

ABDULLAH KAVUKCU 'DUYMADIĞINIZ 3 İSİM VAR' DEMİŞTİ

Sarı-kırmızılı kulübün Manchester City'den Ederson'u istemesine rağmen, Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun “Henüz adı geçmeyen üç kaleciyle görüşüyoruz” sözleri gündeme damga vurmuştu. Bu gizemli adaylardan biri ortaya çıktı.

GALATASARAY JOHN VICTOR İLE İLGİLENİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın ilgilendiği kalecilerden birinin Botafogo forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı John Victor olduğunu açıkladı.

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WEST HAM TEKLİF YAPTI

Romano’nun haberine göre, West Ham United tecrübeli eldiven için 8 milyon euro değerinde resmi bir teklif sundu. Everton ve Galatasaray da bu transfer yarışına dahil olurken, Manchester United’ın da oyuncuyu son aylarda yakından izlediği ifade edildi.

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