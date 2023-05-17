Galatasaray'ın gol yükü Icardi'de

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Süper Lig'e ayağının tozu ile geldi. Arjantinli yıldız, gelişiyle eşi Wanda Nara ile aşk olayları çalkalansa da sahada gösterdiği performans ile skandallarını unutturdu.

TEK BEŞİKTAŞ KARŞISINDA YENİLDİ

Son 6 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans göstererek, ligdeki gol sayısını 18'e çıkardı ve gösterdiği performans ile takımına hayat verdi. Ligde 12 karşılaşmada gol atan Icardi, bu maçlarda sadece Beşiktaş karşısında yenilgi yüzü gördü.

SEZON SONU AYRILIYOR

Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Sarı Kırmızılıların yıldızı Icardi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da mutlu olduğunu sıkça dile getirdi. Dursun Özbek ve yönetim ekibi, sezon sonunda Arjantinli için PSG ile görüşmesi bekleniyor.