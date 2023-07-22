Galatasaray'ın gözü Zaha'ya kaydı. Dudak uçuklatacak teklif yaptı

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonundan beri takip ettiği Wilfried Zaha için teklifini sundu.

Galatasaray'ın gözü Zaha'ya kaydı. Dudak uçuklatacak teklif yaptı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz transfer döneminin başından beri Fenerbahçe'nin gündeminde olan Wilfried Zaha yarışına Galatasaray da dahil oldu.

Telegraph'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde; Zaha, Crystal Palace'ın haftalık 200 bin Pound teklifini kabul ettiğini yazmıştı. Ancak, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail gazatesi ise buna karşılık Galatasaray'ın Zaha için transfer yarışına girdiği ve dev teklifte bulunduğunu yazdı.

Habere göre Galatasaray, Zaha'ya yıllık 8 milyon Pound teklif etti. Bu teklif Crystal Palace'ın teklifiyle aynı.

Tecrübeli golcü kararını gelecek hafta verecek.

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Son Haberler
İleri yaşlarda oluşan diz kireçlenmesi ve tedavi yöntemleri… Yazarlar
İleri yaşlarda oluşan diz kireçlenmesi ve tedavi yöntemleri…
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki polemiğin perde arkası Yazarlar
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki polemiğin perde arkası
Öncelikle güven sorunu çözülmeli Yazarlar
Öncelikle güven sorunu çözülmeli
Sosyal Medyanın Faydaları Yazarlar
Sosyal Medyanın Faydaları
Temel yanlış Yazarlar
Temel yanlış
T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL ANADOLU 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN