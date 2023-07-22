Galatasaray'ın gözü Zaha'ya kaydı. Dudak uçuklatacak teklif yaptı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen son şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz transfer döneminin başından beri Fenerbahçe'nin gündeminde olan Wilfried Zaha yarışına Galatasaray da dahil oldu.

Telegraph'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde; Zaha, Crystal Palace'ın haftalık 200 bin Pound teklifini kabul ettiğini yazmıştı. Ancak, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail gazatesi ise buna karşılık Galatasaray'ın Zaha için transfer yarışına girdiği ve dev teklifte bulunduğunu yazdı.

Habere göre Galatasaray, Zaha'ya yıllık 8 milyon Pound teklif etti. Bu teklif Crystal Palace'ın teklifiyle aynı.

Tecrübeli golcü kararını gelecek hafta verecek.