Galatasaray’ın gündemindeki Emerson’dan kötü haber

Galatasaray’ın ara transferde kadrosuna katmak istediği Emerson Royal’den kötü haber geldi. Milan’ın Şampiyonlar Ligi’nde Girona ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı oyuncunun sahalardan uzun süre ayrı kalması bekleniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde Emerson Royal’in sahalardan 2 ay arı kalacağı belirtiliyor.

Galatasaray, önümüzdeki günlerde Brezilyalı oyuncunun transferi için Milan ile görüşecekti. Sarı kırmızılıların sakatlığın uzun sürmesi durumunda transferden vazgeçmesi bekleniyor.

Emerson Royal, bu sezon Milan ile 25 maça çıktı ve 1863 dakika sahada kaldı.