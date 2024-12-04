Galatasaray’ın gündemindeki Sainz için servet istediler

Galatasaray’da Icardi'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından alternatif arayışına girildiği iddia edilmişti.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Borja Sainz'i transfer etmek istediği yönünde haberler çıkmıştı.Bu gelişmenin ardından Norwich'in bu transfer için verdiği karar duyuruldu.

TRANSFER İÇİN SERVET İSTEDİLER

Pinkun.com'da yer alan habere göre; Norwich City, Borja Sainz'in takımdan ayrılması için gerekli bonservis bedelini belirledi.Haberin detaylarında, İngiliz kulübünün istediği bonservis bedelinin 22 milyon euro olduğu iddia edildi.Yıldız oyuncunun taliplerinden sadece Galatasaray'ın değil diğer kulüplerin de bu rakamı vermesinin pek mümkün olmadığının altı çizildi.

Borja Sainz, bu sezon 18 Championship maçında sahaya çıktı.23 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 1593 dakika süre buldu.