Galatasaray’ın gündemindeki yıldıza sürpriz teklif geldi. İşte verdiği yanıt

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Galatasaray’ın gündemindeki yıldıza sürpriz teklif geldi. İşte verdiği yanıt

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Skriniar'a sürpriz teklif geldi. Tecrübeli oyuncunun Suudi Arabistan’dan gelen teklife yanıtı belli oldu.

Ara transferde kadrosuna bir stoper katmak isteyen Galatasaray gündemine PSG forması giyen Skriniar'ı aldı. Sarı kırmızılılar, tecrübeli savunmacıyı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor.

PSG’de bu sezon sadece 5 maça çıkabilen Skriniar'a sürpriz bir teklif geldiği öğrenildi. Teklifin Suudi Arabistan’dan geldiği öğrenilirken tecrübeli savunmacının ise olumsuz yanıt verdiği belirtiliyor. Skriniar'ın, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için bu teklifi geri çevirdiği ileri sürüldü.

Juventus'un da transfer gündeminde olan tecrübeli stoperin aldığı yüksek maaşın transferini zora soktuğu belirtildi.

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