Galatasaray'ın gündemindeydi! Manuel Akanji imzayı attı

Galatasaray yeni sezonun kadro yapılanması kapsamında stoper bölgesi için İngiliz ekibi Manchester City’de forma giyen İsviçreli futbolcu Manuel Akanji’yi kadrosuna katmak istemişti. Galatasaray, City ile anlaşsa da Akanji ile anlaşmaya varamamıştı.

MANUEL AKANJI INTER'E İMZA ATTI!

İsviçreli futbolcu Manuel Akanji, Inter'e transfer oldu. Milano ekibi, İsviçreli futbolcuyu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı açıkladı.

Kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunan 30 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Manchester City ile Premier Lig'de 26 maçta forma giydi.

