Galatasaray'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor.
Son şampiyon Galatasaray, sezon Hatayspor ile açıyor.
RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Bamgboye, Massanga, Diack, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg
ZAHA KADRODA YOK
Eski takımı Crystal Palace döneceği konuşulan Wilfried Zaha, görüşmelerdeki ilerlemeden dolayı Hatayspor'un kadrosuna alınmadı.
Zaha'nın kısa süre içerisinde İngiltere geri dönmesi bekleniyor.
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