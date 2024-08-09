Galatasaray'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu

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Galatasaray'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezonu Hatayspor maçı ile açıyor. Galatasaray ve Hatayspor'un ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor.

Son şampiyon Galatasaray, sezon Hatayspor ile açıyor.

RAMS Park'ta oynanan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Bamgboye, Massanga, Diack, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg

ZAHA KADRODA YOK
Eski takımı Crystal Palace döneceği konuşulan Wilfried Zaha, görüşmelerdeki ilerlemeden dolayı Hatayspor'un kadrosuna alınmadı.

Zaha'nın kısa süre içerisinde İngiltere geri dönmesi bekleniyor.

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