Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2024/25 sezonu hazırlık çalışmalarının ilk etabını 29 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Bormio şehrinde tamamladı.

İlk etapta İstanbul ve Bormio’da oynadığı 4 karşılaşmadan 3 galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, İstanbul’daki ilk hazırlık maçında Onvo Büyükçekmece’yi 86-68 yenmişti.

Galatasaray, Bormio kampındaki ilk maçta İtalyan temsilcisi Trapani Shark’a 102-77 mağlup olduktan sonra ikinci maçta A.S. Monaco’yu 65-70’lik skorla devirmeyi başardı. İtalya’daki son hazırlık maçında ise Almanya temsilcisi Fraport Skyliners karşısında 85-79 galip geldi.

Galatasaray, hazırlık döneminin ikinci etabı için 9 Eylül Pazartesi günü Antalya’ya hareket edecek.

Bu etapta TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası kapsamında Anadolu Efes ve Karşıyaka ile karşılaşacak. Ardından Antalya’da Nirvana Cosmopolitan Hotel’de devam edecek hazırlıklar, seyircisiz olarak oynanacak Bursaspor ve Türk Telekom maçlarıyla sürecek. Son provasını 2023/24 sezonu EuroLeague şampiyonu Panathinaikos karşısında yapacak olan Galatasaray, 24 Eylül Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda seyircili bir maçla sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlayacak.

İşte Galatasaray'ın maç programı

10 Eylül Salı: Anadolu Efes ile saat 20.00’de Nirvana Cosmopolitan Hotel Cosmos Sports Center, Antalya

11 Eylül Çarşamba: Karşıyaka ile saat 15.30’da Nirvana Cosmopolitan Hotel Cosmos Sports Center, Antalya

14 Eylül Cumartesi: Bursaspor ile Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul

17 Eylül Salı: Türk Telekom ile Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul

19 Eylül Perşembe: Onvo Büyükçekmece ile Beylikdüzü Spor Salonu, İstanbul

24 Eylül Salı: Panathinaikos ile Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul (seyircili maç)