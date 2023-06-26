Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Avusturya'da kampa girecek olan Galatasaray'ın kamp programı ve oynayacağı maçlar belli oldu.

Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı.

8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün sürdürecek ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.

İŞTE HAZIRLIK MAÇLARI

Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:
Galatasaray - Kisvárda FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 20.30 (TSİ)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 20.30 (TSİ)
Stadyum: Generali Arena - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 20.00 (TSİ)
Stadyum: Merkür Arena - Graz

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Ünlü ekonomist Hakan Kara’dan Merkez Bankasına faiz uyarısı Ekonomi
Ünlü ekonomist Hakan Kara’dan Merkez Bankasına faiz uyarısı
Av. Batuhan Yılmaz Kurultay’da en çok oyu alarak 1. sıradan MDK’ya seçildi Güncel
Av. Batuhan Yılmaz Kurultay’da en çok oyu alarak 1. sıradan MDK’ya seçildi
Otomobil alırken dikkat! En çok değer kaybettiren renkler açıklandı Güncel
Otomobil alırken dikkat! En çok değer kaybettiren renkler açıklandı
Çekmeköy’de doğal gaz patlaması. 1 yaralı Güncel
Çekmeköy’de doğal gaz patlaması. 1 yaralı
Hatayspor'un yeni forveti belli oldu Spor
Hatayspor'un yeni forveti belli oldu
Şarkıcı Doğuş ve ailesinden üzücü haber Magazin
Şarkıcı Doğuş ve ailesinden üzücü haber
Icardi'nin tacizle suçladığı Keita Beşiktaş'a geliyor Spor
Icardi'nin tacizle suçladığı Keita Beşiktaş'a geliyor