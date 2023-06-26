Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları programları açıklandı.



8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya geçecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün sürdürecek ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.



İŞTE HAZIRLIK MAÇLARI



Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvárda FC

Tarih: 10.07.2023

Maç Saati: 20.30 (TSİ)

Stadyum: Merkür Arena - Graz



FK Austria Wien - Galatasaray

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 20.30 (TSİ)

Stadyum: Generali Arena - Viyana



SK Sturm Graz - Galatasaray

Tarih: 18.07.2023

Maç Saati: 20.00 (TSİ)

Stadyum: Merkür Arena - Graz