Galatasaray'ın hedefi Ter Stegen mi Ederson mu? Okan Buruk açıkladı!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alman basınından Sky Sport’a özel açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamalarından satır başları şöyle:

“Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübüdür. Aynı zamanda uluslararası başarılarla da anılan bir camia. Oyunculuk dönemimde iki uluslararası kupa kazandık. Bu başarıları yeniden yaşatmak istiyoruz. Taraftarımızın hayali de bu. Leroy Sane gibi bir yıldızla ve umarım yakında Osimhen ile bu hayalleri daha da büyüteceğiz.”

ATMOSER SANE'Yİ ETKİLEDİ

“Sane transferinde başından beri ben de görüşmelerin içindeydim. Video aramalar yaptık, sık sık arayıp duygusunu, motivasyonunu anlamaya çalıştım. Başkan vekilimiz Abdullah Kavukcu ile de çok yapıcı görüşmeler gerçekleştirildi. Taraftarın hayaliydi, bizim de öyle. Çünkü olağanüstü yeteneklere sahip. Bu transferde bence en belirleyici an; Bayern ile İstanbul’da oynadığımız maçtı. O atmosfer onu çok etkiledi.”

TER STEGEN VE EDERSON'DA KONTRATLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

“Kaleci listemiz oldukça uzun. Ter Stegen ve Ederson gibi isimlerde kulüpleriyle olan kontrat durumu belirleyici olacak. Önce bu konular netleşmeli, sonra diğer adımlar konuşulabilir.”

"İLKAY'IN GALATASARAY'I SEVDİĞİNİ BİLİYORUZ"

“İlkay sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda çok karakterli bir insan. Futbola çok kafa yoran birisi. Bildiğim kadarıyla Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi var ve onu tamamlamak istiyor. Ama Galatasaray’ı çok sevdiğini de biliyoruz.”

"ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İSTERİM"

“Alman futbolunu seviyorum. Ligi, yapıyı, takımların oyun felsefesini beğeniyorum. Almanya’da çalışmayı çok isterim. Bu hayalim diyebilirim.”

"BAYERN MÜNİH İLE TEMAS OLMADI"

“Hayır, Bayern Münih ile herhangi bir temas olmadı. Ama medyada bununla ilgili haberleri ben de okudum.”