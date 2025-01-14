Galatasaray’ın hedefinde Meksikalı golcü var. İngiltere’den de talibi var

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Galatasaray’ın hedefinde Meksikalı golcü var. İngiltere’den de talibi var

Ara transferde kadrosuna bir golcü katmak isteyen Galatasaray rotasını Hollanda’ya çevirdi. Sarı kırmızılılar, Feyenoord forması giyen Meksikalı golcü Gimenez’i radarına aldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 50 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam edecek.

Meksika basınından TUDN, Galatasaray'ın, Feyenoord'un forveti Santiago Gimenez ile ilgilendiğini duyurdu.

23 yaşındaki Meksikalı forvetin Premier League ekiplerinen Nottingham Forest'tan gelen teklifi reddetmesinin ardından sarı kırmızılıların, transferi gerçekleştirmek için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

Santiago Gimenez, yaz transfer döneminde Milan'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

2022 yılında CD Cruz Azul'dan Feyenoord'a transfer olan Gimenez, bu sezon çıktığı 10 lig maçında 7 kez fileleri havalandırdı.

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