Galatasaray'ın hedefindeki İspanyol

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Galatasaray'ın hedefindeki İspanyol

Devre arası transfer döneminde sağ bek takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray listesine sürpriz bir ismi aldı

Sarı kırmızılı ekip devre arası transfer döneminde sağ bek için listesine İspanyol oyuncu Juanlu Sanchez'i ekledi.

Todo Fichajes'in haberine göre Galatasaray Sevilla forması giyen Juanlu Sanchez'i kadrosuna katmaya çok yakın. Haberde, Sanchez'in takımdan ayrılmak istediği belirtildi. İspanyol ekibinin ilk etapta 8 milyon Euro'luk bir teklif aldığını ve serbest kalma bedelinin yarısı olan 15 milyon Euro civarında bir fiyata oyuncuyu gönderecekler.

Galatasaray'a transferi gündemde olan Juanlu Sanchez Sevilla formasıyla 20 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist yaptı.

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