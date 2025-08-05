Galatasaray'ın hedefindeydi! Brezilyalı eldiven İngiltere yolcusu

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Galatasaray'ın hedefindeydi! Brezilyalı eldiven İngiltere yolcusu

Galatasaray'ın da ilgilendiği Botafogo'nun Brezilyalı kalecisi John Victor için teklif yapan West Ham, kulüple sözlü anlaşmaya vardı.

Victor Osimhen transferini tamamlayan Galatasaray rotasını kaleci transferine çevirdi. Ederson, Donnarumma, Sommer gibi isimlerle adı anılan sarı kırmızılıların listesindeki eldivenlerden birisi de Botafogo'nun Brezilyalı kalecisi John Victor.

29 yaşındaki kaleci için Premier Lig ekipleri Everton ve West Ham United'ın da devrede olduğu ve Botafogo'ya 8 milyon euroluk resmi teklif yapıldığı belirtilmişti.

Brezilya basınında çıkan son haberlere göre West Ham United, John Victor için 10 milyon euro karşılığında Botafogo ile sözlü anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde resmileşmesi ve oyuncunun Ada'ya gitmesi bekleniyor.

KARİYERNİN ÇOĞU BREZİLYA'DA

Kariyerine Santos B takımında başlayan John Victor, kariyerini çoğunlukla ülkesi Brezilya'da Internacional, Santos ve Botafogo takımlarında geçirdi.

Bir dönem İspanya La Liga ekibi Real Vallodolid'e kiralanan Brezilyalı kalecinin İspanya kariyeri sadece 12 maç sürdü.

Geçtiğimiz sezonu Botafogo'da geçiren tecrübeli eldiven, 34 maçta sahadaki yerini aldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 29 gol görürken 14 maçta da kalesini gole kapatmayı bildi.

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