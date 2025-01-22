Galatasaray’ın hedeflindeki oyuncudan transfere yeşil ışık

Ara transferde savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray kadrosuna sağ bek katmak için çalışıyor. Sarı kırmızılıların gündemine son olarak Emerson Royal geldi.

İtalyan basınında çıkan son haberlere göre Brezilyalı oyuncu sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Galatasaray, kiralama ve satın alma opsiyonu olarak toplam 13 milyon euroya yakın bir teklif yaptı.



Sarı kırmızılı takımın bu teklifini kabul etmeyen İtalyan devi, oyuncu için toplam 15 milyon euro istiyor.



Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, bu sezon Milan ile 25 maça çıktı ve 1863 dakika sahada kaldı.