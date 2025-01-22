Galatasaray’ın hedeflindeki oyuncudan transfere yeşil ışık

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın hedeflindeki oyuncudan transfere yeşil ışık

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Emerson Royal’den sevindiren haber geldi. Brezilyalı savunmacı, sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Ara transferde savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray kadrosuna sağ bek katmak için çalışıyor. Sarı kırmızılıların gündemine son olarak Emerson Royal geldi.

İtalyan basınında çıkan son haberlere göre Brezilyalı oyuncu sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Galatasaray, kiralama ve satın alma opsiyonu olarak toplam 13 milyon euroya yakın bir teklif yaptı.

Sarı kırmızılı takımın bu teklifini kabul etmeyen İtalyan devi, oyuncu için toplam 15 milyon euro istiyor.

Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, bu sezon Milan ile 25 maça çıktı ve 1863 dakika sahada kaldı.

Son Haberler
Galatasaray’ın hedeflindeki oyuncudan transfere yeşil ışık
Galatasaray’ın hedeflindeki oyuncudan transfere yeşil ışık
Isparta’da facianın eşiğinden dönülmüştü! Enkaz önünde altın nöbeti
Isparta’da facianın eşiğinden dönülmüştü! Enkaz önünde altın nöbeti
Yangın merdiveninin niçin kullanılmadığı sorusu cevap buldu
Yangın merdiveninin niçin kullanılmadığı sorusu cevap buldu
Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi
Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi
Kerem ve Orkun’un hocasından olay hareket! O anlar Barcelona maçı sonrası kaydedildi
Kerem ve Orkun’un hocasından olay hareket! O anlar Barcelona maçı sonrası kaydedildi