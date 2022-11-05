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Son dakika: Okan Buruk'tan derbi öncesi flaş açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'la oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 19:38
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Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan Beşiktaş sözleri

Son dakika: Okan Buruk'tan derbi öncesi flaş açıklama
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Buruk şunları söyledi:

"Galatasaray taraftarlarının bize desteği en büyük avantajımız. Oyun olarak yukarıya doğru giden bir Galatasaray var. Bugün bunun sonucunu almak istiyoruz. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar bize puan kayıpları yaşattı. Bunun tekrarlanmasını istemiyoruz.

Türk futbolunun önemli değerlerinden biri Beşiktaş'ın başına geldi. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. İlk derbim. İlk derbimde de galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Oyuncularım her geçen gün daha iyi oluyor. Bugün galibiyet istiyoruz.

Kerem bugün bizim için önemli bir koz olacak. Barış Alper uzun süredir bu formayı istiyordu. Onun için de bir fırsat oldu. Her oyuncuyu oynatmak istiyoruz ama bu mümkün değil."

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