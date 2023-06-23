Galatasaray'ın Icardi planı deşifre oldu

Sarı- Kırmızılı yönetim Icardi için PSG yönetimine 7-8 milyon Euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldız için yıllık ödenmesi planlanan ücret ise 8 milyon Euro. Bu paranın yarısını Sarı-Kırmızılı yönetim karşılaşacak. Diğer yarısı ise sponsorlardan elde edilecek.

Takvim'in haberine göre 4 milyon Euro'yu karşılaması beklenen sponsorların da büyük oranda belirlendiği öğrenildi.

Icardi için hem Avrupa'dan hem de körfez ülkelerinden ciddi tekliflerin geldiği iddiası Sarı-Kırmızılı camiayı oldukça rahatsız ediyordu.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar da dijital platformlarda yaptıkları paylaşımlarda öncelikle İcardi'nin taktımda tutulmasının en önemli hamle olacağını defaatle ifade ediyorlardı.

Icardi'nin G.Saray'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini açıklaması da hem yönetimi hem de taraftarların içinde su serpiyordu. İcardi ile ilgili gelişmeler olumlu olsa da camia son noktanın konulmasını bekliyor.

Galatasaray, Icardi ile kesin olarak anlaşma sağladıktan sonra Fransız devi PSG ile masaya oturacak. Galatasaray 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılı kurmaylar Icardi ile kesin anlaştıktan sonra PSG ile sorun çıkmayacağını düşünüyor.

