Galatasaray'ın iki yıldızı sonunda barıştı

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Galatasaray'ın iki yıldızı sonunda barıştı

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, normalde 24 Ağustos’ta sahalara dönmesi beklenirken 8 Ağustos’taki Gaziantep FK maçına yetişmek için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray’da yeni sezon öncesi gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Normal şartlarda 24 Ağustos’ta Kayserispor maçıyla forma giymesi beklenen yıldız golcü, 8 Ağustos’taki Gaziantep FK maçına yetişmek istiyor.

“TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM”

Fanatik'in haberine göre; 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, “Ligin ilk maçında sahada olmak istiyorum. Taraftarı çok özledim, elimden geleni yapıyorum” diyerek ilk haftada sahada olma isteğini açıkça ortaya koydu. Son karar ise sağlık ekibi tarafından verilecek.

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MORATA İLE SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan, Icardi'nin Alvaro Morata ile yaşadığı anlaşmazlığı da çözdüğü öne sürüldü.

İkili arasında şampiyonluk kutlamaları sırasında Mauro Icardi'nin yaptığı bir esprinin, Alvaro Morata tarafından yanlış anlaşılması üzerine tartışma yaşanmıştı.

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