Galatasaray’ın ilk golü öncesi faul var mı? Eski hakemler açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen atarken, Karadeniz ekibinde Ali Sowe ağları havalandırdı. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçın tartışmalı pozisyonlarını beIN SPORTS'ta değerlendirdi.

9. dakikada Alikulov ve Osimhen arasında yaşanan pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ben de faule yakınım. Alikulov sol ayağını fazla açtığı için faul olduğunu düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Top henüz paylaşımda değil. Alikulov da Osimhen de top için adımlama halinde. Ben hakem gibi devam diyorum.

Deniz Çoban: Bariz gol şansı değil. Ancak Alikulov faul yapıyor. Umut vaat eden atak olduğu için Alikulov'un sarı kart görmesi gerekirdi.

23. dakikada Cuesta'nın Olawoyin'e yaptığı faulün ardından gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Çok net bir faul, çok net bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Doğru bir sarı kart.

Deniz Çoban: Savunma oyuncusu öyle bir kritik noktada faul yapıyor ki net bir gol atma ihtimali var. Umut vaat eden atağı engelliyor. Sarı kart doğru.

25. dakikada Torreira'nın eline değen topta Uruguaylı futbol sarı kart görmeli miydi? Devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ben de sizinle aynı düşüncedeyim.

Bülent Yıldırım: Sadece faul. Sarı kart olmaz.

Deniz Çoban: Bu tarz pozisyonlarda hep sarı kart çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece direkt serbest vuruşu gerektirir. Umut vaat eden atağı engelliyor mu? Eliyle gol atmaya mı çalışıyor? Hayır.

35. dakikada Akintola'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Ben de hakemi eleştirmem. Yalnızca faul verseydi daha doğru bulurdum. Hakemin kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Doğru bir sarı kart. İyi niyetli gibi olsa da sağ kolu rakibe temas ediyor. Kart kararı doğru.

Deniz Çoban: Sarı kart göstermeseydi kabul ederdim. Farklı açıdan bakınca sarı kartı doğru buldum.

45. dakikada Osimhen ve Hojer arasındaki mücadele faul ve sarı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Benim kararın Rizespor lehine faul ve Osimhen'e sarı kart gösterilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Topsuz alanda karşılıklı bir güç gösterisi. Daha güçlü olan Osimhen rakibini ittiriyor. Bir darbe olmadığını düşünüyorum. Hakemin iki oyuncuya sarı kart göstermeliydi.

Deniz Çoban: Topsuz alanlarda bu tarz müdahalelerde elinizde sarı kart olur. Hakemi çok eleştiremem çünkü hakem topun olduğu yere bakar. 4. hakem, yan hakemin bunu kaçırmaması gerekir. Hakem çaresiz. Bir şey olduğunu biliyor, çağırıyor. uyarıyor. Hakem ekibinden gereken yardımı alabilseydi Zorbay Küçük oyunculara sarı kart gösterirdi. Minimum Osimhen'e sarı kart gösterirdi. Bu bir kırmızı kart mı? Bu açıyı sadece 2 kamera çekebilmiş. Çaykur Rizesporlu oyuncu pozisyon almaya çalışırken Osimhen'i sıkıştırıyor, diğer eliyle de yine Osimhen'in üzerinde. Osimhen'de silkelenerek kurtulmaya çalışıyor. Osimhen vuracaksa sol koluyla vuracak. Sol koluna baktığınızda rakibin yüzüne gelmiyor. Osimhen'in sol eliyle Hojer'e vurma ihtimali yok çünkü eli vücuduna yapışık. Osimhen ve Hojer sarı kart görmeliydi.

47. dakikada Galatasaray'ın attığı golden önce Osimhen, Alikulov'a faul yaptı mı?

Bahattin Duran: El teması olabilir ama temasta ihlal yok. Galatasaray'ın attığı golde herhangi bir ihlal yok.

Bülent Yıldırım: Hakemin bakabileceği tek şey etkidir. Ancak darbe, etki görmüyorum. Gol kararında ihlal yok. Alikulov kendini bırakıyor.

Deniz Çoban: Osimhen'in eli rakibin üzerinde ama Osimhen rakibine basarak yükselmiyor. Bence ihlal değil. Eliyle rakibe dokunmak ihlal değil. Rakibin kararı doğru.

78. dakikada Galatasaray'ın Sara ile penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Olawoyin'in hafif bir teması var. Penaltı değil.

Bülent Yıldırım: Bir şarj var. Olawoyin riskli bir müdahalede bulunuyor. Sara teması göstermek için kollarını kaldırmış. Penaltı değil.

Deniz Çoban: Etkili bir itme değil. Hakemin kararını doğru buluyorum.

Galatasaray'ın Osimhen ile attığı ikinci golde ofsayt var mı?

Bahattin Duran: Gol nizami. Bülent Yıldırım: Herhangi bir ofsayt yok.

Deniz Çoban: Osimhen'in durduğu yerde ofsayt yok. Ofsayt çizgisinin gelmemesinin yayıncı kuruluşla bir ilgisi yok. Riva'dan bize gelirse ekrana yansıtıyoruz. Burada ofsayt şüphesi yok.