Galatasaray'ın ilk transferi İlkay Gündoğan olabilir

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Galatasaray'ın ilk transferi İlkay Gündoğan olabilir

Galatasaray sezonu şampiyon olarak bitirdi ve gözünü transfere yöneltti.

Manchester City forması giyen 34 yaşındaki İlkay Gündoğan ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın oyuncuya yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

YILLIK 6 MİLYON EURO'YA İKNA EDİLDİ

Gökhan Dinç'in verdiği bilgiye göre "İlkay Gündoğan ile Galatasaray birebir görüşmedi. Menajeri olan amcası ile temas kuruldu. City'den yıllık 12 milyon Euro alan İlkay, Galatasaray'dan yıllık 6 milyon Euro alması için ikna edildi. Okan hoca da transferi çok istiyor. İlk açıklanan ismi İlkay olması çok muhtemel."

Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın, 30 Haziran 2026'ya kadar Manchester City ile sözleşmesi devam ediyor. Bu sezon 50 maça çıkan Gündoğan 3 gol 6 asist yaptı.

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