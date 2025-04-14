Galatasaray'ın İlkay Gündoğan hayali suya düştü

Galatasaraylı olduğu bilinen ve sezon sonunda sarı kırmızılı formayı giymesi beklenen İlkay Gündoğan'dan kötü haber geldi.

GUARDIOLA AÇIKLADI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Guardiola, "İlkay Gündoğan'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek. İlkay'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor." ifadelerini kullandı.