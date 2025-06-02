Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! Servet gözden çıkardılar

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan teklifi ortaya çıktı! Servet gözden çıkardılar

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlamıştı. Orta saha pozisyonu için İlkay Gündoğan ile görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, gurbetçi oyuncuya sunduğu kontrat ağızları açık bıraktı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da ligde ve Devler Ligi'nde başarı hedefliyor. Bu doğrultuda yıldız oyuncuları kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, gündemine İlkay Gündoğan'ı almış ve yıldız oyuncu ile görüşmelere başlamıştı. Cimbom'un dünya yıldızı oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı.

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GALATASARAY'DAN İLKAY GÜNDOĞAN'A DEV TEKLİF!

Fanatik'te yer alan habere göre; Manchester City ile 1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcuya senelik 10 milyon pound dolaylarında kazanabileceği bir sözleşme teklifi yapıldı. Sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakan İlkay Gündoğan'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.

İki taraf arasında yapılacak kontrat belirtilen tutarda gerçekleşirse deneyimli oyuncu, Süper Lig'de en çok kazanan futbolcu olacak.

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