Galatasaray’ın İlkay için gözden çıkardığı parayı İngilizler duyurdu

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Galatasaray’ın İlkay için gözden çıkardığı parayı İngilizler duyurdu

Galatasaray, ara transferde Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan’ı kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli oyuncunun sezonu İngiliz devinde bitirmesi beklenirken, İngiliz basını, sarı kırmızılıların İlkay için gözden çıkardığı parayı duyurdu.

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın İlkay Gündoğan ile görüştüğü öne sürülmüştü. Okan Buruk ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan'ın sezonu Manchester City'de tamamlayacağını bildirmişti.

Öte yandan İngiliz basını, Okan Buruk'un "Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir" ifadelerini kullandığı İlkay Gündoğan için dikkat çeken bir haber geçti.

The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın haftalık 150 bin sterlinlik maaşını 2 yıl boyunca karşılamaya hazır.

Haberde İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de kalıp ilerde Pep Guardiola'nın teknik ekibinde yer almasının da bir opsiyon olduğu belirtildi. Galatasaray taraftarı olan İlkay Gündoğan için tercih yapmanın zor olduğu haber detayında yer aldı.

Bu sezon 26 maça çıkıp 1661 dakika süre alan İlkay Gündoğan 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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