Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Eski hakemler açıkladı

Galatasaray, Süper Lig’de Bodrum FK’yı kendi evinde 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Torreira ve Davinson Sanchez kaydetti. Maçın büyük bir bölümünü tek kale oynayan sarı kırmızılılar aldığı 3 puan ile şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etti.

Karşılaşma sonrası bazı tartışmalı pozisyonlarda hakemin verdiği kararın doğru olup olmadığı merak konusu haline geldi. Özellikle Galatasaray’ın kazandığı ve VAR’ın iptal ettiği penaltıda kararı tartışma konusu haline geldi

Beinsports’ta yayınlanan Trio programında konuşan eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Eski hakemlerin yaptığı yorumlar şöyle:

22. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ajeti'nin Barış Alper'in ayağına çok hafif teması oldu. Barış'ın koordinasyonu bozuldu. Penaltı olmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Barış Alper ilk pozisyonda düşse penaltı olabilirdi. Son aşamaya bakınca Barış Alper darbeden etkilenmemiş gibi devam ediyor. Hakem kararının desteklenebilir olduğunu düşünüyorum. Penaltı diyenede itiraz edemem.

Bülent Yıldırım: Aynı fikirdeyim. Tam denge esnasında Ajeti biraz dokunuyor. Barış'ın sol topuğu şarjdan dolayı bozuldu. Hissiyatım arkadaki oyuncu adımlamayı bozuyor. Sahada penaltı verilebilir. VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil. Hakemin beden dilinden çok rahatsız oldum. Hissiyatlı yorum yapamam, etki var ancak Barış Alper bir adım atıp düştüğü için penaltı demem.

31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran: Çok uzaktan gelip böyle sarı kart göstermek...

Deniz Çoban: Çok net bir sarı kartı atladıktan sonra niye Barış'a sarı kart gösterdi anlamadım. Acayip bir beden dili var hakemin. Kart otorite göstergesidir. Bu sarı karta katılmam mümkün değil.

Bülent Yıldırım: Sarı kart nerede burada? Yanlış bir kart. Bu bir hakem modeli değildir. Bu yıldız sendromudur. Hakem bulduğu her fırsatta oyuncularla sohbet etmeye çalışıyor.

42. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltının VAR'da iptal edilmesi kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hakemin penaltı vermesi çok büyük bir hata. Hakemin önü açık, değerlendirmesi çok kolay. Hakemin kolay değerlendirebileceği bir pozisyon. Gabriel Sara'nın hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşünüyorum sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Bu seviyede bir hakemin buna penaltı vermesi inanılmaz. Daha skandal olanı ise VAR'da izleyip sarı kart göstermemesi kabul edilemez.

Bülent Yıldırım: Söyleyecek bir şey yok. Skandal.