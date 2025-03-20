Galatasaray'ın istediği iki yıldız

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Ali Naci Küçük'ün verdiği bilgiye göre İlkay Gündoğan ve Granit Xhaka listede.

İKİ ÜNLÜ YILDIZ LİSTEDE BULUNUYOR

Küçük "Galatasaray'ın sezon sonu için İlkay Gündoğan ile ilgili bir planı var. İlkay, Manchester City'den ayrılmaya karar verirse Galatasaray bir aksiyon almayı düşünüyor. İlkay, Galatasaray'a gelirse şaşırmamak lazım. Ayrıca Granit Xhaka da Galatasaray'ın orta sahaya güç katacağına inandığı oyunculardan bir tanesi. Sezon sonunda Xhaka'yı konuşacağız gibi duruyor." dedi.