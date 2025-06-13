Galatasaray’ın istediği kaleci Türkiye’ye geldi

Galatasaray’da Muslera döneminin kapanmasının ardından kaleci transferi için çalışmalar sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların kaleci listesinde üst sıralarda yer alan Sırp kaleci Djordje Petrovic, tatil için Türkiye'ye geldi. Bonservisi Premier Lig ekibi Chelsea'nin elinde bulunan genç kalecinin Bodrum'da görüntülenmesi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Ajansspor’da yer alan habere göre; Galatasaray'ın kaleci transferi için ilgilendiği isimler arasında yer alan Petrovic'in Bodrum'daki varlığı, sosyal medyada da gündem oldu. Sırp kalecinin Türkiye'de bulunması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında yorumlandı.

Galatasaray, sezonu Fransız ekibi Strasbourg'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki eldiven için kiralama teklifi yaptı. Teklife 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da ekleyen sarı kırmızılılar, 5 milyon euro da kiralama ücreti ödemeyi taahhüt etti. Petrovic için 25 milyon euro bekleyen Chelsea, bu teklifi değerlendirmeye alırken, Sırp kalecinin başka taliplerinin olduğu da ortaya çıktı.