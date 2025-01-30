Galatasaray’ın istediği oyuncu Başakşehir’e gidiyor

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Galatasaray’ın istediği oyuncu Başakşehir’e gidiyor

Başakşehir, Galatasaray’ın istediği oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz günlerde teklif götürdüğü Ebosele’nin Başakşehir ile kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor.

Başakşehir, kadrosunu Festy Ebosele ile güçlendirmeye hazırlanıyor. İstanbul temsilcisi, bonservisi Udinese'de bulunan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı. Başakşehir'in Ebosele transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

İtalyan basınından Di Marzio, Galatasaray'ın da geçtiğimiz günlerde Festy Ebosele için teklif yaptığını ancak bu teklifin kabul edilmediğini duyurmuştu.

Bu sezon Udinese'de Watford'a kiralanan Ebosele, İngiliz ekibinde çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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