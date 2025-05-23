Galatasaray'ın istediği rakam Arabistan'dan geldi: Yıldız oyuncu gidiyor mu?

Geçen sezon West Ham United ve Nottinham Forrest’in istediği yıldız oyuncu için Galatasaray’ın beklediği teklif Suudi Arabistan’dan geldi. Bir Suudi Arabistan kulübünün genç yıldız için 30 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı, oyuncuya da senelik 10 milyon Euro civarında bir maaş teklif edeceği ileri sürüldü.

Kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen Barış Alper’in bu astronomik teklif karşısında nasıl karar vereceği bilinmezken sarı-kırmızılıların satışa sıcak baktığı kaydedildi.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 48 maça çıkarken 14 kez gol attı ve altı kez de gol pası verdi.