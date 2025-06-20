Galatasaray'ın istediği yıldızı Manchester United kapıyor!

Galatasaray'da 19 kupa kazanan Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından sarı-kırmızılılar kaleye yeni bir takviye yapmak için kollarını sıvadı. Geniş bir transfer listesi üzerinde çalışan Galatasaray, Marc-Andre Ter Stegen, Emiliano Martinez, Lunin gibi isimlerle temasa geçmişti.

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Cimbom ilk teması Emiliano Martinez ile kurdu. Aston Villa’dan ayrılma kararı alan Emiliano Martinez için nabız yoklayan Galatasaray, somut adım atmasa da oyuncunun şartlarını sordu.

GALATASARAY'A MANCHESTER UNITED RAKİP OLDU

Manchester United, kaleci transferi için rotasını sarı-kırmızılı ekibin listesinde de yer alan Premier Lig'in tecrübeli isimlerinden Emiliano Martinez'e çevirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Aston Villa'nın tecrübeli kalecisi Emiliano Martinez, Manchester United'a transfer olmak istiyor. Yönetime talebini ileten Arjantinli file bekçisini, Aston Villa cephesi olumlu karşıladı.

40 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Aston Villa, piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Emiliano Martinez için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Manchester United'ın ise Andre Onana ile yoluna devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.