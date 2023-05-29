Galatasaray'ın isteğine İstanbul Valiliği'nden olumsuz yanıt

Süper Lig'de şampiyonluğa yakın konumda olan Galatasaray'ın Nef Stadı önüne dev ekran koyulması için valiliğe başvursa da Sarı-Kırmızılılar'a verilen cevap gecikmedi.

Galatasaray'ın isteğine İstanbul Valiliği'nden olumsuz yanıt

Spor Toto Süper Lig'de büyük bir mücadeleye sahne olan şampiyonluk yarışının artık sonuna gelindi. Galatasaray salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek ve sahadan galibiyetle ayrılırsa, Fenerbahçe'nin sonucuna bakmaksızın şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

VALİLİKTEN RET GELDİ
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaya kilitlenirken bu durum yönetimi de harekete geçirmiş, şampiyonluk maçı için Nef Stadı'nın önüne dev ekran koyulması planlanmıştı. Ancak İstanbul valiliğinden Galatasaray'ın bu talebine olumsuz yanıt geldi. O gün oynanacak 3 maçın olması, şampiyonluk durumunda İstanbul'un birçok noktasındaki kutlamalar dikkate alınarak böyle bir karar alındığı belirtildi.

TARAFTARA İZİN YOK
Geçmişte kazanılan şampiyonluklar sonrası taraftarların Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidip takımla bir araya gelmesi gelenek haline gelmişti. Bu kez taraftarların tesislere girmesine izin verilmeyecek. Şampiyonlar Ligi eleme maçları nedeniyle sezonu erken açacak olan Galatasaray'da çimlerin bozulmasının önüne geçilmiş olacak.

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