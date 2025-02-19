Galatasaray’ın istemediği yabancı hakemle ilgili flaş ayrıntı ortaya çıktı: Derbide düdük çalabilecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini dünya çapında yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamasının ardından gözler, dev derbide hangi yabancı hakemin düdük çalacağına çevrildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için bir hakemin ismi ortaya atılırken Polonyalı Szymon Marciniak adı ön plana çıkıyor.

Adı geçen diğer adaylardan Sloven Slavko Vincic cumartesi günü ve Fransız Clement Turpin ise pazar günü ülkelerinde maç yönetecek.

Ekstra bir durum olmazsa bu iki hakemin derbide görev alması düşük ihtimal gözüküyor.

Galatasaray’ın Vincic’i istemediğini belirterek derbide düdük çalmaması için TFF’ye başvurduğu ancak olumsuz yanıt aldıkları iddia ediliyor.

Rams Park'ya oynanacak maçta dördüncü alternatif ise İtalyan hakem Davide Massa.